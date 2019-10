Exclusief voor abonnees Clement schuift Diagne opnieuw opzij 22 oktober 2019

Wederom geen Mbaye Diagne in de wedstrijdkern van Club. "De laatste dagen heb ik te weinig van hem gezien", klonk het bij Philippe Clement gisteren. Net als tegen Anderlecht wordt de duurste huurling in onze competitie (meer dan drie miljoen euro inclusief loon) nu ook tegen PSG thuis gelaten. Zo groot de commotie omtrent de overgang van Diagne naar Club Brugge deze zomer was, zo beperkt is het aantal speelminuten tot dusver van de Senegalees. De aanvaller moet zich voorlopig tevreden stellen met één basisplaats tegen Francs Borains en tal van korte invalbeurten, waarin hij wel drie keer scoorde. Gisteren repliceerde Diagne alvast positief op zijn niet-selectie: 'Work day', klonk het op Instagram, waar te zien was hoe de aanvaller zich op de fiets in het zweet werkte. (TTV)

