Clement: "Nog meer in onszelf geloven" 05 februari 2018

00u00 0

Het blijft opvallend. Racing Genk lijkt bang om alle schroom van zich af te gooien en gewoon vrijuit te voetballen. Tegen Moeskroen was het niet anders. "Mijn jongens voelen de druk die er van buitenaf gelegd wordt", zegt Clement. "De club heeft hoge ambities uitgesproken en dat brengt verwachtingen met zich mee. Sommige jongens kunnen daar moeilijk mee omgaan. Al vond ik het vandaag wel al beter. We hebben lef en initiatief getoond door van achteruit te voetballen, daar had ik ook de nadruk op gelegd." Clement zoekt manieren om de kopjes vrij te maken. "Ik heb hen vooraf een compilatie getoond over mensen die allemaal iets speciaals gedaan hebben. De boodschap: als je niets probeert, zal het ook nooit lukken. Ik wil hen een klik laten maken, waardoor we nog meer dúrven en nog meer in onszelf gaan geloven. We hebben kwaliteiten, niet om voor de titel te spelen, maar wel om verdere stappen vooruit te zetten." (KDZ)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN