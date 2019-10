Exclusief voor abonnees Clement: "Preud'homme kan mij niet meer verrassen" 26 oktober 2019

Club Brugge vs. Standard, dat is ook Philippe Clement vs. Michel Preud'homme. De leerling tegen zijn leermeester, zondag opnieuw tegenover elkaar voor de dug-outs. "Neen, ik denk niet dat hij mij nog kan verrassen", grijnsde Clement gistermiddag. "Als trainers die elkaar zo goed kennen elkaar willen verrassen, dan zullen ze vooral hun eigen spelers nog meer verrassen. Wel weet ik niet wat hij zondag zal doen, want er zijn een paar opties. Ik heb gezien dat flink wat jongens rust kregen tegen Frankfurt in functie van de match tegen ons." Clement zelf kan opnieuw een beroep doen op Ricca, die net als Balanta verlost is van zijn blessure. Over de inzetbaarheid van Mitrovic wordt pas vandaag beslist. (TTV)

