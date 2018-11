Clement: "Perceptie rond Malmö in België is verkeerd" 29 november 2018

Racing Genk krijgt vanavond tegen Malmö de eerste van twee matchballen om zich te plaatsen voor Europees voetbal na de winterstop. In de heenwedstrijd nam Genk vrij makkelijk afstand van de Zweden, maar Clement verwacht vanavond toch een pittig duel. "De perceptie die in België rond Malmö leeft, klopt niet", zegt de Genkse trainer. "Wij speelden een heel sterke partij waardoor zij veel minder sterk leken dan ze eigenlijk zijn. Malmö heeft dit seizoen nog maar twee wedstrijden verloren, dat wil toch wat zeggen. Ik verwacht een pittige wedstrijd voor een enthousiaste thuisaanhang omdat dit hun laatste thuismatch is voor zij een lange winterbreak ingaan. Bovendien moeten zij winnen om hun lot nog in eigen handen te houden. Zij gaan komen en hoewel het niet in onze voetbalfilosofie ligt om achteruit te kruipen, wil dat wel zeggen dat er ruimte zal liggen op de tegenaanval. In Poznan, Brøndby en Besiktas kwamen we er op die manier verscheidene keren gevaarlijk uit." (KDZ)

