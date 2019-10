Exclusief voor abonnees Clement: "Overal 0-5 winnen is niet realistisch" 19 oktober 2019

"Heel tevreden" was hij naar eigen zeggen, Philippe Clement. "Omdat we hier dik verdiend gewonnen hebben. Op basis van ons spel en van de kansen die we creëerden. Oké, het was een moeilijke wedstrijd, maar dat had veel met de tegenstander te maken. Moeskroen is een heel goeie ploeg, met een coach die hoog druk wil zetten en de tegenstander pijn wil doen. Het was de verdienste van Moeskroen dat we voor rust weinig kansen bijeen voetbalden. Trouwens, als mensen verwachten dat Club overal met 0-4 of 0-5 gaat winnen... Da's gewoon niet realistisch. Elke week weer probeert de tegenstander ons uit ons evenwicht te brengen - Moeskroen had twee weken om deze match voor te bereiden, terwijl wij twaalf internationals zagen vertrekken en eigenlijk maar één dag met iedereen konden trainen. Daarom ben ik ook zo tevreden. We hebben heel volwassen gespeeld." (NP)

