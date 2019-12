Exclusief voor abonnees Clement over bekerloting tegen Anderlecht: "Maakt me niet uit tegen wie we spelen" 07 december 2019

00u00 0

Anderlecht - Club Brugge in de kwartfinales van de beker, 't is best een opvallende loting. Niet voor Philippe Clement, die weinig belang hecht aan de tegenstander: "Om eerlijk te zijn maakt het me echt niet uit tegen wie we spelen. Je hoopt natuurlijk altijd op een thuismatch, want dat maakt een verschil. Uit hebben we het dit seizoen ook goed gedaan. En als je de beker wil winnen, dan moet je iedereen kunnen verslaan. Het is een mooie match in een reeks mooie wedstrijden. Ik heb die bekerloting ontspannen afgewacht en ben niet speciaal ontevreden." (TTV)