Clement: "Nieuwe spits is geen must"

Club Brugge kijkt nog steeds de kat uit de boom wat Adolfo Gaich betreft en volgt ook het dossier van Benteke op de voet. Toch sluit Philippe Clement niet uit dat er op inkomend vlak naast de transfer van de jonge aanvaller Badji niets gebeurt: "Op dit moment zijn onze spitsen misschien minder efficiënt dan dat ze binnen enkele maanden zullen zijn", reageerde Clement op de vele gemiste kansen in Anderlecht. "Maar dit is het verhaal van de kip en het ei. 't Is dankzij hen dat we zoveel kansen krijgen. Ze zijn allemaal jong en hebben al veel goeie dingen laten zien. Intussen is het voor ons tot 31 januari uitkijken of er interessante dingen gebeuren op de markt. Je wil natuurlijk altijd alles beter maken. Bart en Vincent (Verhaeghe en Mannaert, red.) denken ook zo. Niets is evenwel een must." (TTV)

