Clement: "Niet bezig met situatie van Cercle" 07 maart 2020

00u00 0

12 op 12 en voor hen de wedstrijd van het jaar. Om maar te zeggen dat Club Brugge vanavond tegenover een gemotiveerde buur komt te staan. "Zomaar winnen, dat is makkelijk gezegd", aldus Philippe Clement. "Cercle zit in een flow, dat hebben ze vorige week bewezen tegen 'één van de best voetballende ploegen van het land'. Wij zijn evenwel niet met hun situatie bezig - enkel de drie punten zijn van tel. Verwacht geen spectaculaire match zoals in Genk, waar twee ploegen vol voor de aanval kozen. Wij zullen opnieuw een muur moeten slopen én tezelfdertijd opletten dat we niet op een counter lopen." (TTV)

