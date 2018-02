Clement neemt Ndongala meteen mee 03 februari 2018

00u00 0

Dieumerci Ndongala zit vanavond meteen in de Genkse selectie. De flankaanvaller wil in Genk zijn carrière opnieuw op de rails krijgen. Nieuwkomers worden er traditioneel met toeters en bellen in the picture gezet. Ndongala werd gisteren tussen de soep en de patatten voorgesteld. 'Door het drukke programma', luidde het. Maar zou het niet vooral zijn omdat Ndongala als 'koopje' langs een achterpoortje de Luminus Arena was binnengekomen? Met Ndongala was al twee weken een akkoord, die moest zich stand-by houden voor het geval dat de drie wachtenden voor hem zouden afhaken. Zo geschiedde. Toch was de speler tevreden met de nieuwe 'challenge' in zijn carrière. "Bij Standard zou ik geen kansen meer krijgen, dus was ik op zoek naar een nieuwe club. Dit is een win-winsituatie."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN