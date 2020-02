Exclusief voor abonnees Clement "Misschien moeten we na afloop blij zijn met een punt" 08 februari 2020

00u00 0

Met de kwalificatie voor de bekerfinale op zak staat Club Brugge voor match 7 in 26 dagen: "En er zaten geen wedstrijden tussen tegen een opponent van een lager niveau", grijnsde Philippe Clement gisteren. "Een droomfinale tegen Antwerp? Kortrijk was ook prachtig geweest. Elke bekerfinale is uniek, dat heb ik mijn spelers ook gezegd voor de match tegen Zulte Waregem."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis