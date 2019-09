Exclusief voor abonnees Clement: "Met of zonder Kompany? Wij passen ons niet aan" 21 september 2019

Het verhaal van het vel en de beer, door de ogen van Philippe Clement: "We moeten heel hard opletten met 'de verhoudingen' tussen Club en Anderlecht. Ik heb al hun wedstrijden gezien, van de voorbije twee maanden. Wel, Anderlecht was altijd de beste in het veldspel. In élke match. Alleen waren ze niet efficiënt. Ofwel vergaten ze hun kansen af te maken of kwamen ze niet tot mogelijkheden. Maar ik ben een coach die houdt van opbouwen van achteruit, van lef tonen en met goeie combinaties tot doelpunten proberen te komen. Ik apprecieer dan ook wat Anderlecht wil doen. Het is bezig met de positieve kant van het voetbal. Ze willen de mensen verwennen. Alleen draait het uiteindelijk niet om hoeveel balbezit je hebt, maar om de punten die je pakt. Nu, als je alleen zou focussen op verdedigen, is het ook gevaarlijk om niet te winnen", aldus Clement, die naar eigen zeggen "totaal niet bezig" is met de fysieke toestand van Kompany. "Met of zonder hem: wij zullen onze aanpak niet veranderen. Ik zal anderhalf uur voor de match wel zien of Kompany fit is. Ons gameplan blijft sowieso hetzelfde. Kijk, ik ga nooit mijn tactiek aanpassen omwille van één speler. Of het moet tegen Barcelona mét Messi zijn. (lachje) Dan zou ik het misschien overwegen." (NP)

