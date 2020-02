Exclusief voor abonnees Clement: "Interessant dat Krmencik tweemaal scoorde tegen Antwerp" 01 februari 2020

Philippe Clement en Club Brugge willen na drie gelijke spelen een statement maken tegen Antwerp. Zo goed als zeker mét nieuwkomer Michael Krmencik in de wedstrijdselectie - geen oude bekende voor de Great Old. "Eerst moet hij speelgerechtigd zijn", aldus Clement. "Op training heb ik hem minder laten doen na een zware dag vol fysieke en medische testen, maar ik hoop dat we met hem zondag een extra wapen hebben. Het is héél interessant dat hij deze zomer (in de EL-voorronde met Viktoria Plzen, red.) twee keer heeft gescoord tegen Antwerp (grijnst)." Clement kan mogelijk geen beroep doen op Okereke (dij).