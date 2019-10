Exclusief voor abonnees Clement "Hoop dat bij nederlaag niet alles uit elkaar valt" 05 oktober 2019

"Dit geeft alleen maar aan dat de groep tot nu toe een fantastische job gedaan heeft", aldus Philippe Clement over de ongeslagen status van Club, dat samen met Ajax nog niet verloor. Maar: "Eigenlijk kan je met zo'n reeks pas bezig zijn wanneer je een record effectief verbreekt. Dan wil je dat zo lang mogelijk in stand houden. Vorig seizoen konden we in Genk geschiedenis schrijven en toen was dat een extra motivatie. Nu wil ik niet verder kijken dan de volgende match. Bovendien spelen we Champions League in een poule met PSG en Real Madrid, dat is nog iets anders dan toen we in 2014 met Club of vorig seizoen met Genk in de Europa League aantraden. Het belangrijkste voor mij is dat niet alles uit elkaar zal vallen als we wél eens een match verliezen." (TTV)

