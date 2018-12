Clement hekelt kalendercommissie 05 december 2018

00u00 0

Philippe Clement stelt zich openlijk vragen bij de opmaak van de kalender. Racing Genk speelt vanavond tegen Charleroi en moet komende zaterdag opnieuw al aan de bak tegen KV Kortrijk. "Ik begrijp niet waarom die wedstrijd niet op zondag wordt gezet. Met onze wedstrijden in Europa erbij geteld zitten wij aan vier wedstrijden in negen dagen. Het is de tweede keer dat ons dat overkomt." Ook tussen 25 oktober en 3 november speelde Genk al eens vier wedstrijden. "Ik vind dat sportieve overwegingen altijd moeten primeren. We willen met de Belgische clubs graag concurrentieel zijn in Europa en daar slagen onze clubs ook in, maar dan zou de kalendercommissie daar bij het plannen van de wedstrijden ook rekening mee moeten houden. Ik stel vast dat dat voor sommige ploegen wel het geval is en bij ons niet." (KDZ)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN