Exclusief voor abonnees Clement: "Goal te snel afgekeurd" 30 januari 2020

00u00 0

Philippe Clement was tevreden met de teamprestatie, maar vond het sneu dat het doelpunt van Dennis werd afgekeurd wegens voorafgaandelijk buitenspel van Vormer, zónder dat de VAR werd geraadpleegd. "Ik heb de beelden nog niet gezien, maar de grensrechter heeft te snel gevlagd en ref Laforge is er op ingegaan zonder de VAR de kans te geven in te grijpen. Ik heb het daar na afloop met Laforge over gehad. Een rustig gesprek. Dat vind ik tof."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis