Clement "Favoriet? Wij moeten het waarmaken"

De Deense analisten zijn het erover eens, dit Brøndby is kansloos tegen Racing Genk. "Laat ze daar in Denemarken maar zeggen wat ze willen", zei Clement gisteren op zijn persconferentie. "Favoriet of niet, enkel die kwalificatie telt. Aan ons om dat waar te maken. Het zou fantastisch zijn om eind augustus te kunnen zeggen dat wij al één van onze doelstellingen voor het nieuwe seizoen hebben bereikt."

Clement popelt om de groepsfase van de Europa League te behalen met zijn groep. "In de ontwikkeling van deze spelers zou een lange Europese campagne een enorme meerwaarde zijn. De eerste keer is altijd speciaal. Gaat dat nu om de Champions League of de Europa League of om een EK of een WK, de focus is dan altijd iets groter. Als trainer merk je ook dat die laatste training voor een Europees duel altijd iets scherper is. Dat is goed, daar straalt veel gretigheid vanaf."

Brøndby mag dan wel een ploeg in opbouw zijn, Clement verwacht een stevig Deens geheel. "Het is een ploeg die graag hoog druk zet. Ik denk niet dat ze dat een hele wedstrijd kunnen, dus wij moeten hen vooral vermoeien, nadien zullen de kansen wel volgen. Al geloof ik nooit dat we er zo veel zullen krijgen als hier thuis tegen Poznan. Zo'n uitgangspositie was een droom, maar ik schat deze ploeg een pak hoger in dan Poznan. Geduldig zijn en niet naïef, daar komt het op aan." (KDZ)