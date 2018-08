Clement en Verheyen nu voor het eerst tegen elkaar 238 x samen 11 augustus 2018

Samen met Genk kijkt Clement zijn goede vrienden Gert Verheyen en Franky Van der Elst in de ogen. "Mijn spelers mogen daar geen rekening mee houden, maar voor mij wordt dit een aparte partij. Dat is zoals een spelletje spelen onder familieleden, dat wil je extra graag winnen." In 228 wedstrijden voor Club Brugge stonden Clement en Verheyen samen op het veld. Bij de Rode Duivels speelden ze 10 keer samen. Clement verwacht een uiterst gemotiveerd KVO. "Je ziet aan de manier van voetballen dat er tijdens de voorbereiding goed gewerkt is. Tot tien minuten voor tijd zat het tegen Anderlecht nog altijd in de wedstrijd. We zullen top moeten zijn." Ingvartsen en Paintsil trainen voluit, maar een selectie komt te vroeg. (KDZ/GLA)

