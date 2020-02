Exclusief voor abonnees Clement: "Een rugbywedstrijd op het veld van een vierdeprovincialer" 13 februari 2020

Hij zei wat iedereen dacht of al luidop had gejammerd: "Hier werd je niet vrolijk van." Philippe Clement had iets zoveel mooiers in gedachten. "Maar op deze grasmat... We zijn begonnen op het veld van een eersteprovincialer. Dat evolueerde naar het veld van een tweedeprovincialer en vervolgens naar één van een derdeprovincialer. Finaal hebben we de wedstrijd beëindigd op het veld van een vierdeprovincialer. De kwaliteit werd er daardoor steeds minder en minder op. Dribbelen kon niet meer. Een pass over de grond geven evenmin. Zo krijg je een rugbywedstrijd", analyseerde Clement. Een verdieping lager zuchtte Ruud Vormer: "Wat een knollenveld was dit, zeg."

