Clement: "Diagne verdient nog geen nieuwe selectie" 22 november 2019

Na Antwerp moet hij ook tegen Oostende toekijken. Clement passeert Mbaye Diagne - schuldig aan de opgeëiste en gemiste strafschop tegen PSG - voor de eerste thuismatch sinds het voorval. "Het is heel simpel: Diagne heeft in Parijs zijn eigen ruiten ingegooid. Nu is het aan hem om zich echt te bewijzen. Ik heb gezegd dat ik een beslissing zal nemen als ik vind dat hij het verdient om er weer bij te zijn. Wel... hij is er nu niet bij", aldus Clement, die Diagne vorige week wel liet spelen in de oefenmatch tegen Charleroi. "Dat leek me logisch. Of het nu tegen Charleroi was of tegen de beloften: het ging om een trainingswedstrijd." (NP)