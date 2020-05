Exclusief voor abonnees Clement "Blij dat het sportieve verhaal wint" 16 mei 2020

00u00 0

Geen champagnefles in zijn handen, wel een microfoon van VTM Nieuws. "Het zal een rustiger feestje zijn dan normaal bij een titel. Het is eens iets anders, thuis met mijn vrouw en de kinderen. Maar uiteraard zijn we hier zeer blij mee", straalde Philippe Clement, bij VTM Nieuws. Ondertussen stopte zijn gsm niet met trillen. "En zeggen dat ik twee maanden geleden ook al superveel berichten had gekregen, van spelers en bestuursleden - eveneens van andere ploegen. Da's het vreemde hieraan. Zeker omdat ik aan mijn groep opeens moest uitleggen dat het toch nog niet zeker was dat we kampioen waren. Want dat er mensen de competitie wilden annuleren. Nu, we zijn zeer blij dat aan het einde van de rit het sportieve verhaal wint. De jongens en mijn staf verdienen dat ook. We hebben een recordaantal punten behaald in de reguliere competitie, sinds de invoering van de play-offs. Ondanks dat er een speeldag minder gespeeld is. Het was zuur geweest, hadden we daar geen beloning aan overgehouden." (JBE)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen