Clement "Ben vragen over Pozuelo beu"

Stoot Racing Genk vanavond voor de tweede keer in zijn geschiedenis door naar de achtste finales van de Europa League? Je zou denken dat de Limburgers licht favoriet zijn na het scoreloze gelijkspel vorige week in Praag. Maar voor Philippe Clement blijft het een dubbeltje op z'n kant. "Zelfs met een Racing Genk op volle sterkte zou ik zeggen dat het 50/50 is, dat is nu zeker niet anders", zei Clement. "Slavia is een heel stugge ploeg. In een poule met Bordeaux, Zenit en Kopenhagen incasseerden ze maar drie tegendoelpunten." Het zal voor Genk dus zaak zijn om vanavond zeker niet op achterstand te komen. "Buiten Stoch is het een ploeg zonder echte uitblinkers, maar ze hebben wel veel internationals. We zullen heel zuiver in onze passing moeten zijn om onder die pressing uit te geraken. Daar ligt de sleutel van de wedstrijd." Een sleutel die Alejandro Pozuelo op zak heeft? De Spanjaard zit in elk geval in de selectie. In tegenstelling tot Ivan Fiolic. "Ik ben de vragen over Pozuelo stilaan beu", zei Clement. "Tot nader order is hij een speler van Racing Genk en als hij op training toont dat hij een plaats in de selectie verdient, dan zal hij er ook bij zijn. Zo simpel is het." (KDZ)

