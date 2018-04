Clement: "Anderlecht laat bal aan de tegenstander" 21 april 2018

00u00 0

Vaststelling na vier speeldagen in de play-offs. Op de pandoering van Charleroi op Club na ligt alles heel dicht bij mekaar. Met iets meer meeval - én als Genk gewoon zijn kansen had afgemaakt - streden de Limburgers op dit moment gewoon mee om plek twee. "Ik voel geen twijfel, wel vertrouwen", zei Clement gisteren. "De doelmannen van de tegenpartij zijn tegen ons altijd de uitblinkers, dat zegt veel over ons spel. Het is een kwestie van op dezelfde manier te blijven doorduwen, dan komen die punten er wel bij." Graag al vanavond tegen Anderlecht. "Met Trebel erbij zag ik opnieuw een beter Anderlecht op Standard. Maar het verbaast mij dat Vanhaezebrouck er in de play-offs voor gekozen heeft om de bal aan de tegenstander te laten. Die eerste wedstrijd tegen AA Gent was het fiftyfifty, maar in de andere wedstrijden had de tegenstander van Anderlecht altijd het meeste balbezit. Dat is anders dan de voetbalfilosofie waarmee Hein jarenlang heeft gepresteerd en waar ik heel veel respect voor heb. Dus dat geeft ook aan dat Anderlecht zich aanpast aan de situatie." (KDZ)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN