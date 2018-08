Clement: "Alleen Nilis komt in buurt van Malinovskyi" HET BESTE UIT VISTA! 07 augustus 2018

Philippe Clement (44) was onze gast in VISTA! De coach van Racing Genk haalde enkele interessante thema's aan. De partij tegen STVV opende het praatprogramma. "De keuze van de tactiek van Brys was vooral een compliment voor de spelers. Zij voeren het tenslotte uit. We hebben een duidelijk beeld van waar we naartoe willen. Na zeven maanden samenwerken, ziet dat er steeds beter uit. We spelen heel aanvallend voetbal en nemen veel risico's met aanvallende backs, maar slagen er toch in weinig kansen weg te geven." Clement had het ook over de ontbolstering van Pozuelo en Malinovskyi. "Ze zaten heel diep toen ik overnam. Hun vertrouwensniveau was heel laag en dat verschil met nu is heel groot. Mæhle is ook zo'n jongen die grote stappen aan het zetten is." De vrije traptechniek van Malinovskyi kwam ook aan bod. "Alleen Luc Nilis komt dicht in de buurt. Maar hij deed het van dichterbij. Malinovskyi zet meer kracht achter zijn schot en kan van verder uithalen."

