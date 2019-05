Exclusief voor abonnees Clearing House pas in januari 23 mei 2019

De Pro League is gedwongen om de maatregelen over makelaars op de lange baan te schuiven. Zo gaf CEO Pierre François toe dat het Clearing House toch nog niet operationeel zal zijn in de zomertransferperiode, zoals eerder aangekondigd. "Maar we maken ons sterk dat dat op 1 januari 2020 wél het geval zal zijn", aldus François. Makelaarsvereniging BFFA had aangekondigd dat de maatregelen die de Pro League wil opleggen wat haar betreft illegaal zijn. (NVK)