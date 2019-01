Clearing House moet klaar zijn voor zomermercato 16 januari 2019

Het Clearing House, dat toezicht moet houden op alle contracten tussen makelaars en clubs en dat ook zijn goedkeuring voor transfers moet geven, moet functioneel zijn voor de komende zomermercato, zo besliste de Pro League gisteren. Op 29 januari vergadert het Expert Panel met de juridische dienst van de voetbalbond om dat reglementair in orde te brengen. Het voorstel dat spelers en niet de clubs voortaan een percentage van hun transfer aan de makelaar betalen, ligt gevoeliger. Omdat die ingreep onder meer fiscale gevolgen heeft, vraagt dat overleg met de overheid. Vermits de federale regering er nu één van lopende zaken is, zal dat thema wellicht pas na de verkiezingen in mei weer aan de orde komen. (VH)

