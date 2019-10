Exclusief voor abonnees CLEAN SHEETS 28 oktober 2019

"Hier heb ik geen woorden voor. Het is alsof die goal móet vallen." Zelden waren frustraties zo op zijn plaats. Sinan Bolat stond dit seizoen al negen keer onder de lat bij Antwerp, maar verzamelde... nul clean sheets. Ook tegen KV Kortrijk lukte het niet om de nul te houden - de 3-1 was knullig -, zeer tot irritatie van de Turkse international. De voorbije twee seizoenen had hij op dit moment telkens al vier Jupiler Pro League-wedstrijden gehad zonder tegendoelpunt. O ironie: invallersdoelman Jens Teunckens heeft wel al een clean sheet: 2-0 tegen STVV. (JSe/PJC)

