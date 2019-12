Exclusief voor abonnees Clean sheet voor Courtois, maar Real verspeelt punten 23 december 2019

00u00 0

Geen goals in Bernabéu. Een stug Athletic Bilbao hield Real Madrid op 0-0. Voor rust moest Courtois een venijnig schot van Williams uit zijn linkerbenedenhoek halen. Aan de overzijde trof Kroos de dwarsligger, een lot dat ook voor een kopbal van Nacho op het uur bestemd was. Real drong nog aan in het slot, maar de Baskische muur bleef overeind. Barcelona is nu alleen leider, met twee punten meer dan de aartsrivaal. (LPB)