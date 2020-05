Exclusief voor abonnees CLB's doen contact tracing bij leerlingen 20 mei 2020

De artsen van de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB's) zullen ingeschakeld worden bij de contact tracing om de verspreiding van corona tegen te gaan. Als een leerling positief test, zal het callcenter van de overheid contact opnemen met het CLB, zo staat in een plan dat vrijdag wordt besproken met de minister en de sociale partners. "De CLB-artsen zullen checken met wie de leerling op school contact had, tot twee dagen voor de eerste symptomen", zegt Stefan Grielens, directeur van de vrije CLB's. "Ze zullen ook nagaan of er direct contact was tussen leerlingen, zoals een vechtpartij of een knuffel, of ze samen in de opvang of op de bus hebben gezeten en of ze materiaal gedeeld hebben in de klas. De CLB-arts zal vervolgens beslissen wie in quarantaine moet." Grielens vindt niet dat elke school waar een kind besmet is met corona , per se dicht moet. (IDV)

