CLB's bang dat te veel kinderen weer naar buitengewoon onderwijs moeten 07 juni 2018

00u00 0

De Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) zijn bang dat er te veel kinderen opnieuw naar het buitengewoon onderwijs zullen moeten, nu de Vlaamse regering het M-decreet wil wijzigen. In een open brief uiten 83 CLB's hun bezorgdheid. Zo zullen leerlingen met een gedragsstoornis bijvoorbeeld vlotter van het gewoon naar het buitengewoon onderwijs kunnen gaan. "Het principe 'gewoon onderwijs als het kan, buitengewoon onderwijs als het moet' wordt hiermee met de voeten getreden", zo staat in de brief. Bevoegd minister Hilde Crevits (CD&V) is het niet eens met de kritiek. "De bijsturingen zijn genomen om meer zuurstof te bieden aan scholen en om het draagvlak van inclusie niet te ondergraven."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN