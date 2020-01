Exclusief voor abonnees CLB en kindermishandeling 21 januari 2020

00u00 0

Vorige week kregen de Vlaamse CLB's de wind van voren toen de openbaar aanklager in een zaak van kindermishandeling in Vilvoorde het lokale CLB beschuldigde voorrang te geven aan het beroepsgeheim in plaats van de veiligheid van het kind ("CLB wist van zweepslagen, maar zweeg", krant van 11/1). Maar om veralgemeningen en een foute beeldvorming te voorkomen, geef ik graag aan hoe wij op ons CLB werken in gevallen van verontrusting. Iedere melding van verontrusting en vermoedelijke kindermishandeling wordt bij een CLB ernstig genomen. Laat dat duidelijk zijn. Indien de melding gegrond is, nemen we steeds contact met de ouders en brengen we de situatie ter sprake. Dit is best confronterend. In de eerste plaats voor de ouders, maar ook voor de sociaal werker van het CLB. Steeds zoeken we met de betrokken ouders of de familie naar oplossingen. Heel vaak vinden we ook die oplossingen. Vaak met hulp van familie, kennissen, buren... En soms is het ook een kwestie van vallen en opstaan. Het beroepsgeheim versterkt dan het vertrouwen dat groeit tussen hulpverlener (CLB) en ouders.

Maar als we merken dat er bij de ouders geen bereidheid is om mee te werken om de kindermishandeling te stoppen, dan stopt het voor ons ook. In dat geval melden wij de 'verontrusting' bij het Ondersteuningscentrum Jeugdhulp of bij het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling. Deze hulpverleners onderzoeken opnieuw de verontrusting en stellen op hun beurt oplossingen voor. En ja, vaak lukt die tweede kans voor de 'ouders' toch. Wie volhardt in de ontkenning of schijnmedewerking, wordt door deze gemandateerde diensten aangemeld bij het parket.

Deze procedure neemt wel wat tijd in beslag.

Als het CLB voor een situatie komt die voor het kind gevaarlijk en onveilig is, dan kiest het CLB deze 'tweede kans' via de gemandateerde voorziening niet en meldt het onmiddellijk aan bij het parket. Hierbij doorbreekt onze hulpverlener zijn beroepsgeheim. De vertrouwensband met de ouder breekt, maar de veiligheid van het kind gaat voor.

Deze beslissing nemen onze maatschappelijk werkers nooit alleen. Steeds is hiervoor teamoverleg en overleg met het diensthoofd of de directeur. Soms toetsen we zelfs de casus anoniem af bij de criminoloog van het parket zelf.

Enkele cijfers hieromtrent: vorig schooljaar kregen de vrije CLB's in de Westhoek (een regio met 100.000 inwoners) 194 meldingen van 'Verontrustende Opvoedingssituaties'. Slechts 18 gevallen (een kleine 10%) verlopen moeilijk en werden aangemeld bij de gemandateerde voorziening (OCJ of VK). Drie gevallen werden gemeld bij het parket.

Hans Vandenbroucke, Vestigingscoördinator Vrij CLB Westhoek

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis

Meer over CLB