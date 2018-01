Clausule Saief afgekocht voor 200.000 euro 31 januari 2018

Door de transfer van Morioka was Anderlecht in principe ook verplicht om de aankoopoptie op Saief te lichten. Herman Van Holsbeeck vroeg de Buffalo's daarom eerder op de dag om een gunst. Hij stelde voor om AA Gent 200.000 euro te betalen om de 'aankoopverplichting' uit het contract te halen. De Buffalo's gingen daarmee akkoord. Dat wil zeggen dat Anderlecht op het einde van het seizoen nog steeds de optie van iets minder dan 4 miljoen kan lichten, maar nu kan paars-wit daar dus zélf over beslissen. (PJC/NP)