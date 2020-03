Exclusief voor abonnees Claudia vecht (en Radja hervat) 19 maart 2020

00u00 0

Claudia Lai (38) laat zich allerminst kennen in haar gevecht tegen kanker. De vrouw van Radja Nainggolan, die vorige week aan de alarmbel trok omdat ze door de coronacrisis onvoldoende medicijnen ter beschikking had, is strijdvaardig. Elke dag probeert ze via fitness haar leed te verzachten. "Ik merk dat mijn lichaam daardoor 's nachts tot rust komt en ik 's morgens met vijftig procent minder pijn wakker word." Het is uiteraard niet te vergelijken, maar vanaf maandag kan ook Radja Nainggolan zelf opnieuw trainen. Zijn club Cagliari hervat de oefensessies in kleine groepjes. De Italiaanse spelersvakbond onthaalde dat nieuws met verbijstering: "Spelers zouden beter thuis blijven." (PJC)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis