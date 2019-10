Exclusief voor abonnees Clásico uitgesteld naar december? 17 oktober 2019

Volgens de Spaanse sportkrant Marca is het waarschijnlijk dat de Clásico tussen Barcelona en Real Madrid niet op 26 oktober, maar wel op woensdag 18 december zal worden gespeeld. Door de massale protesten in Catalonië tegen de veroordeling van negen separatistische leiders kan de veiligheid niet gegarandeerd worden in Barcelona. Daarom wordt naar oplossingen gezocht. De Spaanse profliga wilde het duel in Bernabéu laten afwerken maar daar hebben de clubs geen trek in.

