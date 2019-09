Exclusief voor abonnees Clarke "Moeten winnen tegen Duivels" 07 september 2019



Aanvoerder Andy Robertson stond met gebogen hoofd de media te woord. "We stappen gefrustreerd van het veld. Geïrriteerd. Je voelde de ontgoocheling vanop de tribunes. We hebben dit aan onszelf te danken. Daar kunnen we niet over zagen. De eerste 15 minuten waren we goed, erna niet meer. Het was gewoon niet goed genoeg. Ik heb ons nog nooit zo zien inzakken na een voorsprong. Dat moet veranderen. Ik ben niet tevreden over wat ikzelf heb getoond, en ook de 14 anderen die in actie kwamen, hebben niet de job uitgevoerd die ze hadden moeten doen." Steve Clarke voegde eraan toe: "Die match tegen de Rode Duivels wordt nu een must-win."

