Clara Cleymans openhartig over kleine gestalte: "Ik draag broeken voor meisjes van 10 jaar" 25 juni 2018

00u00 0

Clara Cleymans (29) was afgelopen weekend te gast bij Evi Hanssen in 'Het Heilig Huis van Hanssen' op Joe. Daar bekende ze openhartig hoe haar lengte, 1m55, haar altijd parten heeft gespeeld. "Ik heb het er vooral moeilijk mee gehad in mijn schooltijd. Ik hoorde er nooit echt bij, want ze dachten altijd dat ik jonger was omdat ik zo klein was. Ik denk dat ik nooit serieus werd genomen", vertelde de actrice.

HLN