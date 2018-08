Claire Michel vijfde 10 augustus 2018

Claire Michel (29) finishte gisteren in Glasgow net als vorig jaar als vijfde op het EK triatlon. De 1,5 km zwemmen, 40 km fietsen en 10 km lopen legde ze af in 2u02:06. Het goud was voor de Zwitserse Nicola Spirig, die bijna drie minuten sneller was dan onze landgenote. Michel ging twee andere landgenotes vooraf. Valerie Barthelemy (27) legde beslag op de 18de plaats en Hanne De Vet (20) werd 31ste op 44 deelneemsters.