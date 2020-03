Exclusief voor abonnees Claire doet coaches dansen tijdens laatste Blind Auditions 06 maart 2020

00u00 0

Een belangrijke dag voor de coaches in 'The Voice Kids', want vanavond moeten ze hun team vervolledigen in de laatste Blind Auditions. De teams van Sean Dhondt en Laura Tesoro zitten al aardig vol, het zijn vooral Gers Pardoel en K3 die nog een eindspurtje moeten inzetten.

