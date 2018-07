Claeys twee jaar langer bij Cofidis 05 juli 2018

Dimitri Claeys, die maandag als negentiende en laatste Belg werd toegevoegd aan de vaderlandse Tourdelegatie, ziet zijn contract bij Cofidis eerstdaags verlengd met twee jaar. Claeys won onlangs de Vierdaagse van Duinkerke en was zesde op het BK in Binche. De 31-jarige renner uit Sint-Amandsberg begint zaterdag in de Vendée aan zijn tweede opeenvolgende Ronde van Frankrijk. (JDK)