Claes loodst team naar finale 4x400m en zichzelf naar 4de plaats op horden 11 augustus 2018

00u00 0

Hanne Claes streed in de finale van de 400m horden voor wat ze waard was en kwam op een eervolle, maar tegelijk ook ondankbare vierde plek over de meet, in 55.75. Eerder had Claes ook al een belangrijk aandeel in de kwalificatie van de Belgian Cheetahs voor de finale van de 4x400m. Samen met Camille Laus, Cynthia Bolingo en Justien Grillet flitste Hanne Claes naar de derde plek in hun reeks (3:30.62) . Goed voor een finale-ticket

Je hebt 26% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN