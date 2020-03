Exclusief voor abonnees CL-matchen PSG en Juventus mogelijk achter gesloten deuren 04 maart 2020

79 doden en meer dan 1.835 besmettingen door het coronavirus: Italië denkt eraan een maand lang alle sportevenementen te verbieden. Ook Frankrijk blijft niet gespaard. De Europese voetbalbond (UEFA) overweegt maatregelen in de Champions League.

Parijs en Turijn. Dat zijn de twee steden waar de UEFA zich in het bijzonder zorgen om maakt. Op 11 maart staat in het Parc des Princes de return in de achtste finale tussen PSG en Dortmund op de agenda en op 17 maart die tussen Juventus en Lyon in de Allianz Arena. Uitstellen is volgens de UEFA voorlopig geen optie, zo zei secretaris-generaal Theodore Theodoridis. <<Dat is een hele uitdaging gezien de overvolle kalender. Maar we zijn continu in overleg met de ­Wereldgezondheidsorganisatie en de overheden. Samen met de voetbal­bonden hebben we een werkgroep opgericht om de best mogelijke oplossingen te vinden. We bekijken het zaak per zaak. We zien de ernst van de situatie in maar we gaan ook niet overreageren.>>

Volgens de Franse sportminister Maracineanu is het erg waarschijnlijk dat PSG achter gesloten deuren zal spelen. Volgens de Franse sportkrant l'Équipe ligt voor Juve-Lyon ook dat scenario op tafel - ofwel een verhuis naar een andere stad. Lyon-voorzitter Jean-Michel Aulas zei er niet gerust in te zijn: <<De ­reserven van Juve zijn in quarantaine gezet, omdat vier van hun spelers besmet zijn. En hun team traint samen met het eerste elftal. In het slechtste geval spelen we op neutraal terrein.>> (VH)

