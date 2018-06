Citytrips in chocolade 09 juni 2018

Met de chocolade is het tegenwoordig zoals het weer: er zijn geen seizoenen meer. Waar ietwat chocolatier nog niet eens zo lang geleden na Pasen een welverdiende vakantie nam, blijven ze nu maar voortrazen en zomerse creaties bedenken. Met de 'Wonderful City Dreams' van Godiva als origineelste winnaar. De doos verklapt meteen dat het hier om knisperende en bruisende steden gaat, die in een hippe praline werden gegoten. Van Londen (met aardbeienganache en chocomousse én dubbeldekker) tot Tokyo, Shanghai, Brussel én New York (onder het Vrijheidsbeeld wacht een duo van cheesecake en biscuitcrumble), stuk voor stuk smullen ze onweerstaanbaar weg. 13,50 euro (9 stuks) of 24 euro (18 stuks). (StV)

