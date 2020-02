Exclusief voor abonnees Citytrippers hoeven zich geen zorgen te maken 01 februari 2020

De Britten hebben de band definitief doorgeknipt, maar u zal daar voorlopig zelf weinig hinder van ondervinden. Wie op citytrip naar Londen wil, moet nog altijd enkel een geldige identiteitskaart of een paspoort kunnen voorleggen bij de grenspolitie. Wie tijdens die trip wil bellen of kiekjes op Instagram wil zwieren, kan dat zonder extra kosten: heel wat telecomoperatoren lieten al weten geen roamingkosten in te voeren. Shoppen in Groot-Brittannië vormt ook geen probleem: wie een lading scones of een koekendoos met een foto van de Queen wil meebrengen, kan dat zonder extra douanekosten. Hetzelfde geldt voor pakjes die besteld worden op Britse webshops.

