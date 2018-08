Citytrip naar Praag even ongezond als vier sigaretten roken 11 augustus 2018

Een citytrip van vier dagen naar Praag is even ongezond als vier sigaretten roken. Dat zegt de Europese koepelorganisatie Transport & Environment (T&E). Zij berekenden de luchtvervuiling in de 10 populairste Europese steden voor een citytrip. Uit eerder Amerikaans onderzoek blijkt dat één sigaret gelijkstaat aan 22 microgram fijn stof per kubieke meter. Op basis daarvan maakte T&E nu een overzicht van het aantal sigaretten dat je rookt als je vier dagen in een stad doorbrengt.

HLN