City zwaait Kompany uit 11 september 2019

00u00 0

Meer schoon volk op het veld dan in de tribunes. Manchester City zwaait Vincent Kompany vandaag op gepaste wijze na elf seizoenen uit met een benefietmatch, waarvan de opbrengst naar de daklozen in Manchester gaat. De club hoopt dat 50.000 fans hun invloedrijke aanvoerder een laatste keer zullen eren. Kompany komt zelf niet in actie wegens een hamstringblessure, maar er staan wel genoeg vedetten op het veld. Van spelers die nog actief zijn kregen onder anderen Joe Hart (Burnley), Samir Nasri (Anderlecht), David Silva, Sergio Agüero (Man City), James Milner (Liverpool), Cesc Fabregas (Monaco) en Mario Balotelli (Brescia) de toestemming van hun clubs om op te draven. Bij de ex-spelers zijn Edwin van der Sar, Thierry Henry, Ryan Giggs en Robin van Persie de meest opvallende namen. Belgen zitten er niet in Kompany's Man City Legends team, noch bij de Premier League sterren. De wedstrijd wordt live uitgezonden op Sky Sports. "Ik had bij een andere club kunnen spelen en die vier titels op mijn palmares, hadden er misschien acht kunnen zijn", zei Kompany over de interesse van Barcelona destijds. "Niemand krijgt elf jaar bij City zomaar cadeau. Dat moet je verdienen. Ik denk dat mijn moeder trots zou zijn geweest dat ik dit heb voor mekaar gekregen, ook omdat ik afgeremd werd door mijn lichaam." (KTH)

