City weet het nu ook: de Champions League koop je niet 19 april 2019

00u00 0

Centen zijn geen garantie op succes. Meer dan 1,5 miljard heeft sjeik Mansour sinds 2008 in Manchester City gepompt en zelfs de beste trainer van zijn generatie, Pep Guardiola, zorgt in zijn derde seizoen niet voor Champions Leaguesucces. Een bittere pil. Vincent Kompany, zo geil naar een triomf op het kampioenenbal, zal nog een jaartje moeten wachten. Kevin De Bruyne ook. Gisteren keerden de aangeslagen spelers terug op training. De knop gaat om. Zaterdagmiddag staat opnieuw een match tegen Tottenham op het programma, voor de competitie. Met Liverpool hijgend in de nek kan City zich geen misstappen veroorloven. Ook de strijd in de Premier League wordt er een die pas in de laatste lijn wordt beslist. Guardiola gaat nu vol voor de triple: Premier League, FA Cup en League Cup. (KTH)

