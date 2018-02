City uit FA Cup, Aguëro ruziet met Wigan-fans 20 februari 2018

Wigan Athletic zorgde gisteravond voor dé stunt in de 1/8ste finale van de FA Cup. De nummer drie uit de derde afdeling in Engeland wipte Premier League-leider Manchester City. Het werd 1-0 in het DW Stadium dankzij een goal van de Noord-Ier Will Grigg, u welbekend van het supporterslied tijdens het EK in Frankrijk. Kompany en De Bruyne begonnen bij City op de bank, maar Guardiola liet die laatste in de tweede helft toch invallen. Het mocht niet baten. De door een rode kaart voor Delph tot tien man gereduceerde Citizens gingen er onverbiddelijk uit. Daarmee mag City ook meteen de 'quadruple' vergeten. Premier League, League Cup en Champions League kunnen wel nog. Na het laatste fluitsignaal bestormden de Wigan-fans het veld. Agüero kreeg het daarbij aan de stok met één van hen, ploegmaats moesten hem kalmeren.(SJH)

