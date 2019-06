Exclusief voor abonnees City-talent Humphreys naar Zulte Waregem 24 juni 2019

Niet Anderlecht, wel Zulte Waregem shopt als eerste bij Manchester City. Essevee neemt Cameron Humphreys (20) transfervrij over van de Engelse topclub. De centrale verdediger was amper 16 toen hij tegenover Real Madrid stond tijdens de zomertour van de Citizens. Zijn debuut maakte de Engelsman enkele dagen eerder aan de zijde van... Vincent Kompany. "Vincent prees vooral de stabiliteit die er onder de coach heerst." Bij City kwam Humphreys - een snelle en sterke verdediger - niet verder dan twee officiële wedstrijden in de FA Cup. Ondanks interesse van ploegen uit eigen land koos de jeugdinternational bewust voor een transfer naar België. "Ik wilde niet ergens bij het reserveteam belanden. Hier is de kans groot dat ik speel. Dat primeert aangezien mijn laatste profmatch al van drie jaar geleden dateert."

