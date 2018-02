City Pirates Racing Hades 2-1 12 februari 2018

00u00 0

City Pirates kende een geweldige zondag. Het klopte Hades en verzamelde tot nu evenveel punten als de ploeg uit Hasselt. De ploeg moest serieus knokken om een kleine voorsprong tot het einde te behouden. Nadat men Seiffermann even na het halfuur ongelukkig met een tweede gele boeking verloor was het een half uur overleven voor de thuisploeg. Toen ook Hades met het verdwijnen van Sögütcü een speler minder op het veld had, xerd het evenwicht hersteld.

Je hebt 21% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN