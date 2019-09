Exclusief voor abonnees City op zoek naar fitte centrale verdedigers 18 september 2019

Nog meer defensieve kopzorgen voor Pep Guardiola. Nu staat ook Engels international John Stones meer dan een maand aan de kant met een spierblessure. Op youngster Eric García na heeft City nog één fitte centrale verdediger: Nicolas Otamendi, niet de meest betrouwbare zonder een goede partner aan zijn hand. Aymeric Laporte is maanden out, Vincent Kompany en Philippe Sandler vertrokken naar Anderlecht en op de transfermarkt vond City niet wat het wou. De bezetting is nu erg krap, Guardiola zal verdedigende mid Fernandinho centraal uitspelen, zoals hij destijds bij Barcelona met Javier Mascherano deed. Ook rechtsachter Kyle Walker kan centraal uit de voeten. Omdat alle posities voor buitenlanders op de registratielijst van de Premier League al ingenomen zijn, moet City komende winter een in Engeland opgeleide verdediger aantrekken of een van zijn buitenlanders elders zien te slijten. Kevin De Bruyne staat tegen Shakhtar aan de aftrap. (KTH)

