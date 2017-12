City loopt verder uit, met dank aan De Bruyne 00u00 0

Geen enkele ploeg in Europa staat zo comfortabel aan de kop als Manchester City. Vijftien punten bedraagt de kloof op achtervolger Man United. Mind the gap. Het zegerecord van Bayern München, 19 competitiezeges op rij onder ene Guardiola, komt in zicht. Op Newcastle zette City de teller op achttien. Een doelpunt volstond. Met een knappe assist zette Kevin De Bruyne Raheem Sterling op weg naar de 0-1. In de tweede helft trof onze landgenoot nog de paal met een harde schuiver.

